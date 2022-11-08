Мобилизованным ярославцам рассказали, как получить положенные им выплаты

В ОНФ по Ярославской области мобилизованным ярославцам рассказали, как им получить положенные выплаты Фото: Полина Вачнадзе

В ОНФ по Ярославской области мобилизованным ярославцам рассказали, как им получить положенные выплаты.

- Для ярославских мобилизованных предусмотрена единовременная выплата 50 тысяч рублей. Чтобы ее получить, нужно направить в областной департамент регбезопасности заявление, копию паспорта, реквизиты счета, - рассказали в ОНФ.

Также там уточнили, что для всех мобилизованных установлены размеры денежного довольствия и отдельных выплат, исходя из минимально гарантированного размера не менее 195 тысяч рублей в месяц. Деньги насчитываются со дня зачисления в списки личного состава воинской части. Период подготовки и обучения учитываются.

И довольствие, и региональная выплата зачисляется на счет, привязанный к карте «Мир», оформленной на мобилизованного.

- Самый простой способ обеспечить доступ семьи к этим средствам - открыть дополнительную карту. Также до отправки в часть можно оформить в банковском приложении автоперевод родственнику, - рассказали в Народном фронте.

Следить за поступлениями средств можно в личном кабинете на сайте Минобороны. Расчетные листки начнут выгружать с 10 ноября.