В Ярославской области после трагедии в Костроме проверят соблюдение пожарной безопасности в ресторанах

В регионе проверят пожарную безопасность Фото: Яна АСТАХОВА

В Ярославской области после трагедии в Костроме проверят соблюдение пожарной безопасности в местах, где собирается большое количество людей. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

– В ходе трагических событий, которые произошли в костромском клубе «Полигон», погибли 13 человек, объявлен траур, – сказал Михаил Евраев. – Важно не допустить повторения подобного. Совместно с прокуратурой и Главным управлением МЧС по региону принимаем дополнительные меры по проверке соблюдения требований пожарной безопасности в наших клубах, ресторанах, театрах, кинотеатрах – там, где собирается большое количество людей.

Глава региона поручил руководителям предприятий подумать над усилением мер безоспасности.

Напомним, что 5 ноября в костромском ночном клубе «Полигон» произошел пожар, в котором погибли 13 человек. Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров.