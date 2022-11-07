Рыбинск передал гуманитарную помощь Ярославскому пехотному полку

Военным доставили оборудование, теплые вещи и продукты питания Фото: Администрация Рыбинска

В День народного единства, 4 ноября, из Рыбинска в учебную часть Ярославля отправили гуманитарную помощь. Военным привезли оборудование, теплые вещи и продукты питания. Груз собирали жители Рыбинска, предприятия и предприниматели, члены Городской общественной организации женщин, сотрудники администрации.

— Полк благодарит рыбинские организации - МУП «ТД «На Сенной», который направил нашим бойцам армейские каши и другие консервы, НПФ «Старт» – за медицинские принадлежности, аптеку «Контраст-Эра» - за противошоковые наборы, предприятие «Оргсинтез», приславшее саперные лопатки, аккумуляторы и другие нужные вещи. 80 печей и три переносных сейфа изготовил Завод дорожных машин для Ярославского пехотного полка. Они также доставлены в формирование, — рассказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.