В Ярославской области пройдет командно-штабное учение по гражданской обороне Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославской области завтра, 8 ноября, с 6 до 18 часов будет проходить командно-штабное учение по гражданской обороне.

В нем примут участие руководство региона, главы муниципальных образований, спасательные службы и силовые структуры.

- В Ярославле в качестве объекта для отработки действий по ликвидации условного ЧС выбрано АО «Ярославльводоканал», - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области. - Во время учения будет задействована локальная система оповещения населения АО «Ярославльводоканал».

Жителей региона просят сохранять спокойствие.