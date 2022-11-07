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НовостиОбщество7 ноября 2022 11:54

В Ярославской области пройдет командно-штабное учение по гражданской обороне

Об этом сообщили в региональном отделении МЧС
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославской области пройдет командно-штабное учение по гражданской обороне

В Ярославской области пройдет командно-штабное учение по гражданской обороне

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославской области завтра, 8 ноября, с 6 до 18 часов будет проходить командно-штабное учение по гражданской обороне.

В нем примут участие руководство региона, главы муниципальных образований, спасательные службы и силовые структуры.

- В Ярославле в качестве объекта для отработки действий по ликвидации условного ЧС выбрано АО «Ярославльводоканал», - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области. - Во время учения будет задействована локальная система оповещения населения АО «Ярославльводоканал».

Жителей региона просят сохранять спокойствие.