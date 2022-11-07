Часть мобилизованных из Ярославской области отправили на подготовку в соседние регионы Фото: Правительство Ярославской области

Часть мобилизованных из Ярославской области 5 и 7 ноября отправили на подготовку в соседние регионы. Мужчины будут обучаться военному делу в Костромском и Владимирском регионах.

- Как сообщили в ярославском учебном центре, условия приближены к боевым. После прохождения обучения мобилизованные будут максимально подготовлены к выполнению поставленных задач. Для проходящих курс на базе ярославского центра будут продолжены занятия на ранее задействованных учебных полигонах. Дальнейшая отправка военнослужащих планируется в течение ноября, - рассказали в правительстве Ярославской области.