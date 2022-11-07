Москвичи, ивановцы и костромичи предпочитают отдыхать в Ярославской области

Каждый седьмой отдыхающий приезжает в Ярославль с детьми Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выяснилось, что в Ярославскую область, являющуюся одной из самих интересных точек маршрута Золотого кольца, наибольшее число гостей приезжает из Москвы, Иванова и Костромы.

По данным сети Tele2, за 10 месяцев текущего года регион принял примерно столько же жителей из разных уголков страны, сколько и за аналогичный период прошлого года. Однако специалисты big data отмечают, что при сохранении объемов турпотока у отдыхающих наблюдается изменение привычек и формата отдыха.

Так, женщины увеличили время нахождения в Ярославской области на 29%, тогда как мужчины напротив – сократили длительность отпуска. Каждый седьмой отдыхающий приезжает в Ярославль с детьми, но в сравнении с прошлым годом число любителей семейного отдыха снизилось на 2%.

- Ярославский регион всегда был интересен туристам – согласно статистике, он является точкой притяжения для наших клиентов от Северо-Запада до Дальнего Востока. При этом самыми популярными месяцами для поездок стали январь, май и июль, - пояснил директор макрорегиона «Центр» Tele2 Денис Маликов.

В этом году наиболее часто встречающаяся возрастная категория путешественников в регионе – 35-44 года. В 55% случаев жители страны проводят в Ярославской области около 6 суток. А 45% гостей выбирают Ярославль как город для поездки одного дня.

- Мне очень приятно отметить, что по данным big data более половины гостей проводят в Ярославской области около 6 суток, рассматривая наш регион не только как вариант хорошо провести выходные. Это обусловлено в частности тем, что участниками туристического рынка региона при поддержке департамента туризма формируются интересные предложения, конкурентоспособные на рынке и качественные по содержанию. Это экскурсионные и культурные программы, разнообразные мастер-классы и гастрономические впечатления. И я уверена, что даже те гости, которые выбирают Ярославль как город для поездки одного дня, после знакомства с нашим туристическим потенциалом еще не раз вернутся в наш регион, чтобы познакомиться с ярославской землей более основательно, - рассказала директор департамента туризма Ярославской области Галина Крохмаль.

Согласно статистике, определены те регионы, откуда чаще всего в Ярославскую область прибывали гости, это: Москва и Московская область, Ивановская, Костромская и Вологодская области.