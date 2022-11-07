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НовостиОбщество7 ноября 2022 7:03

В Ярославле идет заседание муниципалитета, на котором выберут мэра

Депутаты проголосуют поднятой рукой
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле идет заседание муниципалитета, на котором выберут мэра

В Ярославле идет заседание муниципалитета, на котором выберут мэра

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославле сегодня, 7 ноября, началось заседание муниципалитета, на котором выберут мэра города. Депутаты проголосуют за понравившегося кандидата поднятой рукой.

Градоначальником станет тот, кто наберет наибольшее количество голосов.

Напомним, что на должность мэра заявки подали семь человек: Андрей Головин, Владимир Думкин, Сергей Павловнин, Артем Молчанов, Александр Симон, Александр Трудоношин и Анатолий Каширин.