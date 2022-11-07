В Ярославской области больше недели ищут 83-летнюю женщину

Приметы пропавшей. ФОТО: "ЛизаАлерт" Ярославской области

В Ярославской области больше недели ищут 83-летнюю Татьяну Онищук (Голеву). Она ушла из дома в Угличе 31 октября, с этого момента родные ничего не знают о ее местонахождении.

Приметы Татьяны: рост 160 сантиметров, среднее телосложение, седые волосы, серые глаза.

Пропавшая была одета в черную удлиненную куртку, черные штаны, черные сапоги и белую шапку.

- Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, - сказали во поисковом отряде «ЛизаАлерт» Ярославской области.