В Ярославле сотрудники ГИБДД остановили нетрезвого водителя без прав Фото: Александр БОЙКО

В Ярославле на Суздальском шоссе сотрудники ГИБДД остановили 23-летнего нетрезвого водителя. Мужчина на автомобиле «Хонда» разъезжал по городу без прав. Он лишился их ранее, однако, ездить за рулем не перестал.

- Полицией по Фрунзенскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.