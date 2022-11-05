Бухгалтер из Ростовского района перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовском районе 52-летняя местная жительница, которая работает бухгалтером, обратилась в полицию. Она сообщила, что три дня подряд ей звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Под предлогом отмены несанкционированного кредита, который якобы оформили на заявительницу третьи лица, они убедили ее оформить несколько кредитов и перевести денежные средства на «безопасный счет».

Мошенники убедили женщину три дня ездить в Ярославль и в разных отделениях банка оформлять кредиты. Помимо этого, злоумышленники убедили местную жительницу купить новый смартфон, через который она оформила виртуальные карты, перевела на них наличные деньги, а после этого – удалила карту по указанию неизвестных.

- За три дня поездок в областной центр женщина оформила кредиты на общую сумму в 1 миллион рублей, а также сняла личные накопления в сумме более 340 тысяч рублей. Все указанные денежные средства она перевела мошенникам, которые обещали ей, что все взятые заявительницей кредиты впоследствии будут аннулированы. После того, как через день женщине сообщили, что взятые ею кредиты не отменены, она поняла, что ее обманули и обратилась с заявлением в полицию, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Полицией возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ведется следствие.