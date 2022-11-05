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НовостиПроисшествия5 ноября 2022 8:28

В Угличе легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево

Водитель госпитализирован
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Угличе легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево

В Угличе легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево

Фото: УМВД по Ярославской области

В Угличе вчера, 4 ноября на улице Октябрьской в 22:40 произошло ДТП. Около дома №61 машина «Вортекс Тинго», за рулем которой находился 33-летний мужчина, вылетела с дороги и врезалась в дерево. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

- В результате ДТП водитель госпитализирован. На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.