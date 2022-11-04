В Ярославской области подвели итоги регионального этапа конкурса детских рисунков «Мои родители работают в полиции

Работы детей представят наш регион в финале Всероссийского конкурса Фото: УМВД по Ярославской области

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел ежегодно проводится Всероссийский конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции».

В этом году в конкурсе участвовали более 40 работ, авторами которых стали дети сотрудников из разных подразделений ярославской полиции.

- Жюри оценило идею каждого рисунка, актуальность и технику исполнения. На бумаге при помощи красок и карандашей участники конкурса постарались воссоздать моменты нелегкой службы своих родителей, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - Также жюри выбрало и другие интересные работы, авторы которых будут отмечены грамотами и сладкими подарками.

Победителями регионального этапа конкурса стали 8-летняя Дарина Хвостова из Ростова, 11-летняя Кристина Туниянц из Ярославля и 12-летний Роман Майоров тоже из Ярославля.

Работы детей представят наш регион в финале Всероссийского конкурса.