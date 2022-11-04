В центре Ярославле 7 и 8 ноября ограничат стоянку и парковку машин

Схема ограничений Фото: Мэрия Ярославля

В центре Ярославля 7 и 8 ноября ограничат стоянку и парковку машин из-за мероприятий, посвященных Дню сотрудника органов внутренних дел РФ.

- 07.11.2022 в период с 08:00 часов до окончания мероприятий на Волжской набережной в районе дома № 2, а также 08.11.2022 в период с 08:00 часов до окончания мероприятий на пр-те Ленина в районе сквера 950-летия Ярославля вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств, - сообщили в мэрии города.