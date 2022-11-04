В Ярославской области на ремонт дороги до села Сарафоново выделят 88 миллионов рублей

Работы запланированы на 2023 год Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области в 2023 году отремонтируют дорогу до села Сарафоново. Обновят трехкилометровый участок, ведущий к селу Сарафоново и далее до садоводческого товарищества «Пахма» в Ивняковском сельском поселении.

Саму проезжую часть расширят, и, помимо этого, сделают пешеходную зону.

– Это важный объект, по поводу его плохого состояния было много обращений от жителей. Дорога не ремонтировалась с момента ее создания, – отметил губернатор региона Михаил Евраев. – Сейчас ею пользуются более тысячи местных жителей и дачников, по ней проходят маршруты школьного и рейсового автобусов. Ямочный ремонт проблемы не снимает. Приняли решение о ремонте всего участка: одного километра региональной трассы, а также 2,2 километра муниципальной дороги. Суммарно на эти цели в 2023 году выделим 88 миллионов рублей.