В Рыбинске на стадионе «Сатурн» высадили 30 сосен Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске на стадионе «Сатурн» высадили 30 сосен. Для молодых деревьев выбрали участок, где раньше располагалась Западная трибуна. Деньги на благоустройство выделила городская администрация.

— Все мы хотим сделать наш стадион более красивым. Спортивные сооружения — это, конечно, основная составляющая «Сатурна». Но благоустройство в виде зеленых насаждений тоже важно. И когда мы запустим «Сатурн» в эксплуатацию летом следующего года, надеемся, что сосны приживутся и будут радовать посетителей, — сказал директор СШОР № 2 им. А. Р. Елфимова Александр Цыбулько.

Зимой здесь планируется провести праздник, посвященный зимним видам спорта.