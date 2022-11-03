Двум браконьерам из Ростова, которые избили природоохранного инспектора, вынесли приговор Фото: СУ СКР по Ярославской области

Двум браконьерам из Ростова, которые избили природоохранного инспектора, вынесли приговор.

Они признаны виновными в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, вызвавшего длительное расстройство здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Преступление произошло в октябре прошлого года. Ростовские браконьеры, мужчины 42 и 64 лет, проникли на территорию частного охотничьего хозяйства. Пришли они, конечно, не просто так – начали охотиться. Это заметил 40-летний природоохранный инспектор и решил положить конец тому, что происходило на его глазах.

- В дальнейшем, браконьеры, действуя совместно, напали на инспектора и умышленно, из личных неприязненных к нему отношений нанесли не менее одиннадцати ударов руками, ногами и деревянными палками в область головы, туловища и конечностей потерпевшего, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - Злоумышленники приговорены судом к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.