В школах Рыбинска запретят несанкционированные визиты родителей Фото: Администрация Рыбинска

В школах Рыбинска запретят несанкционированные визиты родителей, а также родственников и друзей рабочего коллектива. Такие дополнительные меры безопасности департамент образования вводит после убийства в школе №43, которое произошло 2 ноября.

В учебное учреждение постороннему человеку теперь можно будет попасть только при согласовании с одним из работников учреждения: директор, заместитель директора, классный руководитель, учитель-предметник.

- Этот порядок определен и обсуждается на родительских собраниях в начале каждого учебного года. Необоснованные визиты, нарушающие общий порядок, в том числе требования безопасности, пресекаются сотрудником школы, контролирующим пропускной режим. Свободного входа в образовательные учреждения быть не должно. Если происходит по-другому - это нарушение со стороны и родителей учащихся и воспитанников, и образовательной организации. Ответственность за это возложена на руководителя организации, - прокомментировала первый заместитель директора департамента образования Светлана Смирнова.