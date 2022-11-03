Управлением Россельхознадзора по ТО и ЯО вынесены два решения об отмене профилактических визитов

В октябре 2022 года Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям вынесены два решения об отмене профилактических визитов, планируемых в отношении лицензиатов, осуществляющих оборот лекарственных средств (препаратов) для ветеринарного применения на территории г. Ярославля в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В первом случае причиной отмены запланированного профилактического визита стало прекращение деятельности, подлежащей лицензированию и открытием в отношении хозяйствующего субъекта процедуры банкротства.

Во втором случае хозяйствующий субъект отказался от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения. В связи с тем, что данный хозяйствующий субъект осуществляет деятельность в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, отнесенную к значительной категории риска, рассматривается вопрос о принятии решения о проведении обязательного профилактического визита в иной период времени.

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям регулярно проводятся профилактические визиты, которые позволяют хозяйствующим субъектам получить информацию об обязательных требованиях законодательства в осуществляемой ими сфере деятельности в наиболее удобной и доступной форме. О проведении профилактического визита контролируемое лицо уведомляется не позже пяти рабочих дней до даты его проведения. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо дистанционно, с использованием видео-конференц-связи. Специалистами Управления даются исчерпывающие разъяснения по соблюдению законодательства в области государственного ветеринарного надзора в Российской Федерации.