Юрлица, осуществляющие деятельность по обращению пестицидов и агрохимикатов, должны зарегистрироваться в ФГИС «Сатурн»

За октябрь текущего года Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям при мониторинге федеральной государственной информационной системы «Сатурн» (далее – ФГИС «Сатурн») установлено отсутствие регистрации 23 хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по обращению пестицидов и агрохимикатов.

Заявки от данных юридических лиц на регистрацию во ФГИС «Сатурн» в территориальное управление Россельхознадзора не поступали.

Данным контрагентам направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации.

Всего во ФГИС «Сатурн» Управлением зарегистрирован 141 хозяйствующий субъект Тверской области и 86 хозяйствующих субъектов Ярославской области.

Управлением Россельхознадзора продолжается прием заявок от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц для регистрации их в ФГИС «Сатурн» по электронной почте rshn32@fsvps.gov.ru.

Образцы заявлений на регистрацию, а также порядок регистрации хозяйствующих субъектов в ФГИС «Сатурн» представлены по ссылке.