За 9 месяцев Управлением проведено 136 профилактических визитов в области карантина растений

С начала 2022 года специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям с целью профилактики нарушений обязательных требований и рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям провели 136 профилактических визитов в области карантина растений и семеноводства сельскохозяйственных растений.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся производством сельскохозяйственной продукции, разъяснены обязательные требования в сфере карантина растений и в области семеноводства сельскохозяйственных растений, требования, предъявляемые к их деятельности по производству, хранению, перевозке и реализации подкарантинной продукции, а также к принадлежащим им подкарантинным объектам, которые способны являться источниками проникновения на территорию Российской Федерации и (или) распространения по ней карантинных объектов.

Разъяснены вопросы приобретения и использования семенного материала, работа с «Государственным реестром селекционных достижений, допущенных к использованию», правила документирования партий семян сельскохозяйственных растений при выращивании и использовании.

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям напоминает, что хозяйствующие субъекты могут подать заявку в Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям на проведение профилактического визита в сфере карантина растений и (или) в области семеноводства сельскохозяйственных растений на электронную почту rshn32@fsvps.gov.ru.

Также Управление информирует все хозяйствующие субъекты и заинтересованных лиц об официальном информационном Telegram-канале и официальной странице ВКонтакте Управления, где размещается вся необходимая и достоверная правовая, консультационная и разъяснительная информация в сферах деятельности Управления.