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НовостиОбщество3 ноября 2022 10:40

В Ярославской области отремонтировали дорогу к музею-даче художника Константина Коровина

Об этом губернатора региона попросили местные жители
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославской области отремонтировали дорогу к музею-даче художника Константина Коровина

В Ярославской области отремонтировали дорогу к музею-даче художника Константина Коровина

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области отремонтировали дорогу к музею-даче художника Константина Коровина. Дорога Слободко – Плечево ведет к деревне Охотино, где и находится этот музей. Отремонтировать объект в марте губернатора региона Михаила Евраева попросили сами местные жители.

– Дача Коровина является одним из брендов Ярославского края. Это уникальное место, которое очень любят краеведы, историки, живописцы, – отметила директор департамента культуры Марина Васильева. – Но добраться сюда раньше было непросто. Благодаря ремонту дороги путешествие на дачу, где не раз бывали Федор Шаляпин, Сергей Рахманинов, Валентин Серов, Максим Горький и другие близкие друзья художника Константина Коровина, станет комфортным.

Помимо самого дорожного покрытия, рабочие отремонтировали водопропускные трубы, укрепили обочины, установили ограждение, знаки и нанесли разметку.