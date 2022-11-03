В Ярославской области отремонтировали дорогу к музею-даче художника Константина Коровина Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области отремонтировали дорогу к музею-даче художника Константина Коровина. Дорога Слободко – Плечево ведет к деревне Охотино, где и находится этот музей. Отремонтировать объект в марте губернатора региона Михаила Евраева попросили сами местные жители.

– Дача Коровина является одним из брендов Ярославского края. Это уникальное место, которое очень любят краеведы, историки, живописцы, – отметила директор департамента культуры Марина Васильева. – Но добраться сюда раньше было непросто. Благодаря ремонту дороги путешествие на дачу, где не раз бывали Федор Шаляпин, Сергей Рахманинов, Валентин Серов, Максим Горький и другие близкие друзья художника Константина Коровина, станет комфортным.

Помимо самого дорожного покрытия, рабочие отремонтировали водопропускные трубы, укрепили обочины, установили ограждение, знаки и нанесли разметку.