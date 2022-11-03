В Ярославской области в ноябрьские праздники изменится график выплат пенсии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отделение Пенсионного фонда РФ по Ярославской области совместно с региональным УФПС опубликовали актуальный график выплаты пенсий и других социальных выплат в отделениях почты. График немного изменен из-за предстоящих ноябрьских праздников.

Городские отделения с шестиразовой доставкой:

3 ноября 2022 г. – за 4 ноября 2022 г;

5 ноября 2022 г. – за 5 и 6 ноября 2022 г;

С пятиразовой доставкой (выходной воскресенье-понедельник):

3 ноября 2022 г. – за 4 и 6 ноября 2022 г;

5 ноября 2022 г. – за 5 и 7 ноября 2022 г;

С пятиразовой доставкой (выходной суббота-воскресенье):

3 ноября 2022 г. – за 4,5 и 6 ноября 2022 г;

Сельские отделения с режимом работы – вторник, четверг, суббота:

3 ноября 2022 г. – за 4 ноября 2022 г;

5 ноября 2022 г. – за 5,6 и 7 ноября 2022 г.