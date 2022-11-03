Консультационный совет акционеров ВТБ обсудил развитие розничного бизнеса банка

Ежегодное очередное заседание Консультационного совета акционеров (КСА) состоялось 1 ноября. Основными темами встречи стали вопросы деятельности розничного бизнеса банка. Ключевые направления этого сегмента обсудил с участниками КСА заместитель президента-председателя правления банка ВТБ (ПАО) Анатолий Печатников.

ВТБ стал одним из первых российских банков, деятельность которого была затронута максимальным числом международных санкций в первом квартале 2022 года. На фоне этого фокус внимания розничного бизнеса сместился в сторону более детализированного подхода к работе с клиентами, повышению их лояльности, оценке рентабельности обслуживания.

В течение года банк реализовал ряд инициатив, направленных на повышение эффективности розничного бизнеса. В частности, сделал бессрочным срок действия своих карт, запустил новые сервисы трансграничных переводов и довел функционал интернет-версии до уровня мобильного приложения. Банк также обновил программу лояльности, внедрил платежи по QR-коду в интернет-банке, провел интеграцию ВТБ Онлайн с СБПэй.

Крупным проектом для банка стал запуск стратегической инициативы «Семейный капитал», которая предусматривает комплексное обслуживание клиентов и финансовые и государственные сервисы на любом жизненном этапе развития семьи: от рождения ребенка до сопровождения финансовых вопросов в пенсионном возрасте.

Особое внимание на встрече с КСА Анатолий Печатников уделил вопросам финансовой безопасности, которая для банка всегда была безусловным приоритетом. Банк постоянно развивает технологии защиты клиентских средств и персональных данных, реализует дополнительные мероприятия для противодействия мошенничеству при выдаче кредитных продуктов, проводит информационную работу для повышения финансовой грамотности населения. По оценкам банка, этот вопрос требует регулирования на государственном уровне, для чего предлагается ряд инициатив защиты клиентов от телефонных мошенников и фишинга.

Важным направлением развития в этом году стало цифровое преобразование и масштабная модернизация офисной сети. Представлен новый формат отделений, проведено полное обновление функционала сотрудников, внедрено цифровое управление продажами, продолжается повышение качества работы финансовых консультантов. В завершение встречи участники КСА посетили новый и крупнейший в Москве мультиформатный офис банка в Москва-Сити.

По итогам заседания участники КСА договорились о формате постоянного взаимодействия, отметив важность конструктивного диалога по актуальным вопросам развития розничного бизнеса банка.