В Ярославле на Московском проспекте произошло ДТП с «Газелью» и легковушкой Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославле вчера, 2 ноября, примерно в 22 часа на Московском проспекте произошло ДТП.

На дороге столкнулись «Газель», за рулем которой был 44-летний мужчина и «Киа Рио» под управлением 41-летнего водителя.

Очевидцы произошедшего предположили, что авария серьезная, и кто-то мог сильно пострадать. Эти опасения не подтвердились. Водителю легковушки медики назначили амбулаторное лечение.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.