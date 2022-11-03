В Ярославле под вой сирен снесут заброшенный элеватор Фото: Мэрия Ярославля

В Заволжском районе Ярославля снесут заброшенный элеватор. Здание зернохранилища и три башни бывшей хлебной базы № 61, расположенных на улице Колышкина, демонтируют путем подрыва. Работы буду проходить 7 ноября с 10 до 17 часов.

— На сегодняшний день подрядная организация, которая будет производить работы, делает более десяти тысяч штроб в стенах элеватора, чтобы заложить туда взрывчатое вещество. Это необходимо для того, чтобы при подрыве здание сложилось вовнутрь, — пояснил глава администрации Заволжского района Андрей Мамонтов.

В мэрии местных жителей предупредили, что не нужно пугаться воя сирен, который будет запускаться. Все эти работы пройдут по плану.