МегаФон ускорился в центре и жилых кварталах Ярославля

В процессе апгрейда технической инфраструктуры было построено и модернизировано около 20 базовых станций в черте города. ФОТО предоставлено ПАО «МегаФон»

Оператор продолжает масштабный проект по модернизации и строительству новых базовых станций в наиболее загруженных городских локациях областной столицы — жилых кварталах и центральных улицах с активной концентрацией абонентов. Благодаря проведенным работам улучшилось покрытие и скорость мобильного интернета в смартфонах клиентов компании увеличилась в 1,5 раза.

С начала этого года МегаФон провел структурные изменения на сети и расширил зоны покрытия LTE в областном центре. В процессе апгрейда технической инфраструктуры было построено и модернизировано около 20 базовых станций в черте города. Цифровые улучшения затронули улицы Чкалова и Большая Октябрьская, а также частный сектор Закоторослье в Красноперекопском районе. Скорость интернета увеличилась в жилых кварталах с множеством объектов социального назначения в Заволжском и Фрунзенском районах.

Технические специалисты компании расширили частотный спектр в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц в сети LTE. Благодаря совместному использованию LTE 1800 и LTE 2600 увеличилась скорость интернета, емкость сети, улучшилось распространение и проникновение сигнала в закрытых помещениях. Теперь абонентам МегаФона доступны преимущества не только быстрого интернета, но и улучшенное качество звонков в VoLTE — технология позволяет совершать звонки с высоким качеством передачи голоса, используя интернет-соединение.

— Количество потребляемого интернет трафика ежегодно растет, поэтому важно не только поддерживать связь, но и работать над ее развитием. В Ярославле наши технические специалисты эффективно задействовали частотные диапазоны и ресурсы оборудования, чтобы обеспечить новые скорости LTE и удовлетворить запросы пользователей. Снизить нагрузку на сеть в местах высокой онлайн-активности помогло строительство новых базовых станций. Теперь еще большее количество наших абонентов даже в спальных районах могут одновременно пользоваться не только самым быстрым интернетом, но и кристально чистым звуком, — говорит директор МегаФона в Ярославле Павел Серяков.

Спрос на высокие скорости интернета в Ярославле подтверждает и увеличившийся объем LTE-трафика. С начала 2022 года пользователи компании скачали более 29 тысяч терабайт данных — это на 30% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Такого объема информации хватит, чтобы каждый из 600 тысяч жителей в городе ежедневно читал по 40 книг в электронном формате.