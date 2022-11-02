Схема ограничений Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле ограничат остановку и стоянку машин на улице Республиканской. Это нововведение начнет действовать через три недели – с 22 ноября.

- С 22.11.2022 вводится ограничение остановки и стоянки транспортных средств на проезде у дома №30А по улице Республиканской, - сообщили в мэрии Ярославля. - Просим Вас быть предельно внимательными на указанных участках улично-дорожной сети города и соблюдать требования Правил дорожного движения РФ.

Более подробно ограничения можно посмотреть на схеме.