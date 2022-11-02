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НовостиОбщество2 ноября 2022 7:36

Рыбинцы могут подарить своему городу елку к Новому году

Елки горожан украсят общественные места
Анастасия ГОЛУБЕВА
Рыбинцы могут подарить своему городу елку к Новому году

Рыбинцы могут подарить своему городу елку к Новому году

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске запустили предновогоднюю акцию «Елка в дар». Горожане могут подарить своему городу елку. Рыбинцы могут предложить дерево со своего участка, если оно по какой-то причине им не нужно.

- Дерево для новогоднего оформления площадей и скверов должно соответствовать определенным требованиям и размерам. Его состояние специалисты оценят на месте, также предстоит определить наличие возможности его спилить и вывезти с частной территории, - сообщили в администрации Рыбинска.

Требования к ели/елки:

- высота 12-15 метров/6-7 метров;

- равномерная крона без повреждений;

- проезд к месту, где растет дерево.