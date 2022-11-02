В Ярославле 2 ноября простятся с актрисой Волковского театра Светланой Спиридоновой

Похоронят Светлану на Осташинском кладбище. ФОТО: Волковский театр

В Ярославле сегодня, 2 ноября, прощаются с актрисой Волковского театра Светланой Спиридоновой.

В 10 часов в ритуальном зале похоронного дома «Некрополь» начнется отпевание. Гражданская панихида пройдет в театре им. Федора Волкова в 11 часов.

- Похоронят Светлану Спиридонову на Осташинском кладбище в Ярославле, - сообщили сотрудники Волковского театра.

Напомним, Светлана Спиридонова скончалась на 63-м году жизни после продолжительной болезни.