Ярославец подозревается в избиении женщины, которая после – скончалась Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле 37-летний местный житель подозревается по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В одной из квартир дома по переулку Герцена во Фрунзенском районе обнаружили тело 35-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Ранее ярославец с этой женщиной вместе выпивали, в какой-то момент между ними завязался конфликт. Мужчина начал избивать знакомую по телу и голове.

- В результате полученных травм, потерпевшая скончалась на месте преступления. По результатам заседания судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.