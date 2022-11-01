Сбер получил 6 наград премии InterComm

Сбер стал 6-кратным лауреатом XIII международной премии InterComm. Этой наградой отмечаются лучшие проекты по внутренним коммуникациям и корпоративной культуре в России и СНГ. Награды получили следующие инициативы банка.

— HR-платформа «Пульс» —1-е место в номинации «Люди и технологии». Платформа представляет собой на 100 % отечественный цифровой продукт. Автоматизирует все ключевые HR-процессы компаний-клиентов. Руководителям дает удобные инструменты управления и аналитики по команде. Сотрудникам помогает быстро оформить отпуск, получить обратную связь, узнать о своем доходе за пару минут и многое другое. А HR-специалистам позволяет значительно ускорить работу и эффективно решать задачи бизнеса.

— Проект о путешествиях по России «Поехали» — 1-е место в номинации «Общий знаменатель». В нем сотруд ники Сбера рассказывают о любимых местах в своих регионах и лично показывают их коллегам в корпоративных медиа.

— Тест-игра «В поисках CSI» — 1-е место в номинации «Точка роста». В игровой форме сотрудники офисов Сбера учились правильно рассчитывать CSI (Customer Satisfaction Index, индекс удовлетворенности клиента) и на конкретных кейсах управлять рейтингом. Проект помог Сберу повысить качество обслуживания клиентов.

— Шоу «Салют! Мы ищем таланты!» — 3-е место в номинации «Событие». Конкурс для сотрудников Сбера, в котором любой мог проявить себя на большой сцене. Шоу дает импульс для развития творческих способностей команды Сбера.

— Проект СберБиблиотека — 3-е место в номинации «Территория добра». Направлен на повышение интереса к чтению. СберБиблиотека работает в 10 офисах Сбера в Иркутской области. Можно взять книгу домой или читать ее прямо в отделении банка. Сотрудники банка ведут учет читателей и собирают обратную связь.

— Экопроект «День Волги» — 3-е место в номинации «Устойчивое развитие». В День Волги волонтеры Сбера отбирают пробы воды в городах по всему течению реки, убирают мусор и выпускают в воду мальков. Это дает возможность отслеживать состояние экосистемы Волги в динамике и разрабатывать проекты по улучшению экологии реки.

InterComm — главная отраслевая премия в России и СНГ в сфере внутренних коммуникаций и корпоративной культуры, а еще — деловое шоу и круглогодичная площадка для профессионального общения. Премия помогает бизнесу выстраивать эффективный диалог с сотрудниками, она вдохновляет, учит и чествует коммуникаторов из различных отраслей.