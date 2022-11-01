В Ярославской области началась осенняя призывная кампания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославской области так же, как и по всей стране, сегодня, 1 ноября, начался осенний призыв. Об этом на совещании в правительстве сообщил военный комиссар региона Игорь Гостев. Первые отправки начнутся уже через неделю - 8 ноября.

- Приступили к работе 21 призывная комиссия муниципальных образований и призывная комиссия Ярославской области. В период с 8 ноября по 22 декабря планируется отправить в войска около 650 человек, - уточнили в правительстве региона.