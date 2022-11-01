Российский банк удвоил число поставщиков услуг ЖКХ и образования для оплаты онлайн

Клиенты банка могут оплачивать в ВТБ Онлайн счета за услуги в сферах образования и ЖКХ, выставленные более чем 10 тыс. поставщиков по всей России. Их число банк увеличил в 2 раза. Новый сервис позволяет управлять подписками на счета интересующей организации – чтобы быстро и легко оплачивать ежемесячные задолженности, не тратя время на заполнение реквизитов и сканирование квитанций.

Чтобы воспользоваться опцией, достаточно один раз оплатить счет в ВТБ Онлайн – например, отсканировав QR-код или выбрав поставщика в каталоге. В дальнейшем новые счета на оплату, предназначенные клиенту банка, появятся во вкладке автоматически. Для их оплаты не придется вводить дополнительных реквизитов, они проставляются программой самостоятельно.

- Сегодня более 1,5 млн клиентов регулярно оплачивают услуги ЖКХ и образования в ВТБ Онлайн. Мы постоянно совершенствуем возможности сервиса, расширяем число партнеров, счета которых можно оплатить в интернет-банке или мобильном приложении. Всего количество организаций превысило уже 50 тысяч – помимо коммунальных услуг и детских образовательных учреждений, в их числе, например, операторы мобильной связи, налоговая и ГИБДД. Сегодня уже 10 тысяч из них работают по выставленным начислениям с уведомлением клиентов о новых счетах. В планах – сделать работу с сервисом еще более удобной для клиентов, ускорить взаимодействие за счет новых услуг. Одна из таких – «автоплатеж по выставленным начислениям», который мы планируем запустить в следующем году. Клиенты смогут настроить автоматическое оплату счетов, выставленных интересующей организацией – и средства будут списываться при получении такого счета, - отметил начальник управления «Платежи» банка ВТБ (ПАО) Руслан Новиков.

Информация о задолженностях по счетам доступна в Онлайн версии банка. Управлять счетами достаточно просто: пользователи банка Онлайн могут подписаться на нового поставщика в пару кликов, а при желании легко отписаться. Операции по коммунальным платежам, образовательным учреждениям и штрафам производятся без комиссии.