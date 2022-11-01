Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 ноября 2022 12:03

В Ярославле злоумышленница украла из квартиры 86-летней женщины 30 тысяч рублей

Она зашла к пенсионерке попить воды
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле злоумышленница украла из квартиры 86-летней женщины 30 тысяч рублей

В Ярославле злоумышленница украла из квартиры 86-летней женщины 30 тысяч рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В полицию Фрунзенского района Ярославля обратилась 86-летняя местная жительница. Она рассказала, что к ней в квартиру пришла неизвестная женщина и попросила воды. Пока хозяйка наливала воду, злоумышленница украла из шкафа пенсионерки 30 тысяч рублей. Пропажу ярославна обнаружила только после ухода незнакомки.

Правоохранительные органы установили подозреваемую. Ею оказалась 43-летняя неработающая жительница Краснодарского края, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. Женщина призналась в содеянном.

- Полицией по Фрунзенскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Кража». По ходатайству следствия судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.