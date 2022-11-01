Банки открывают трехлетние вклады

ВТБ расширяет линейку рублевых депозитов долгосрочным вкладом «Стабильный». Банк принял решение о запуске вклада на фоне роста спроса россиян на «длинные» сберегательные продукты.

- На фоне стабилизации экономической ситуации в третьем квартале мы фиксировали рост спроса на «длинные» депозиты, и сегодня уже более четверти новых вкладов приходится на продукты сроком от года. Поэтому мы запускаем трехлетний депозит, который позволит клиентам разместить средства по ставке значительно выше средней по рынку сразу на три года. По нашим оценкам, он может заинтересовать десятки тысяч вкладчиков. При этом средний размер депозита может составить более полумиллиона рублей, - комментирует и.о. начальника управления «Сбережения» банка ВТБ (ПАО) Роман Глазов.

Банк фиксирует устойчивый спрос россиян на рублевые депозиты, доля которых в общем объеме сбережений увеличивается, а также рост интереса вкладчиков к сберегательным предложениям в целом. С начала года количество клиентов, имеющих вклады и/или накопительные счета в ВТБ, выросло на 30%. Как отмечает Роман Глазов, запуск вклада на три года позволит укрепить этот тренд.