Губернатор Ярославской области подписал указ о единовременных выплатах мобилизованным и контрактникам Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал указ о единовременных выплатах мобилизованным и контрактникам. Этот документ предусматривает право на выплату тем, кто проходит военную службу в районе спецоперации.

- Для призванных по повестке на военную службу по мобилизации предусмотрена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей. Жители региона, добровольно обратившиеся в военные комиссариаты муниципальных образований, получат по 100 тысяч рублей, - сообщили в правительстве региона. - Указ вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. Порядок предоставления выплат будет определен в ближайшее время.