Филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго» принял на обслуживание 155 бесхозяйных энергообъектов

ФОТО Филиала «Россети Центр Ярэнерго»

Специалисты «Ярэнерго» с начала этого года приняли на баланс 155 бесхозяйных объектов электроэнергетики. В их числе 17 трансформаторных подстанций и более 45 км линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ, расположенных в Ярославле, Ярославском, Некрасовском, Брейтовском, Гаврилов-Ямском, Мышкинском, Ростовском муниципальных районах Ярославской области.

У энергообъектов отсутствовали собственники, электрические сети фактически оказались брошенными. Потребители продолжали получать электроэнергию, но оборудование не обслуживалось и не ремонтировалось, что приводило к технологическим нарушениям в сетях и создавало угрозу безопасности жителей.

При взаимодействии с правительством региона, администрациями муниципальных районов энергетики провели установленные законом процедуры по признанию данного электросетевого имущества бесхозяйным с последующим оформлением на него права собственности.

– Принимая электрооборудование на баланс, мы проводим его ревизию, выполняем ремонт и техническое обслуживание, при необходимости проводим реконструкцию электрических сетей. В результате повышается надежность и качество электроснабжения потребителей. Дополнительно, у компании появляется возможность осуществлять технологическое присоединение новых потребителей, – рассказал и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» Дмитрий Литвиненко.