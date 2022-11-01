Запрет на полеты из Ярославля в Краснодар снова продлили Фото: Александр ГЛУЗ

Росавиация снова продлила запрет на полеты из ярославского аэропорта «Туношна» в Краснодар. На этот раз ограничение действует до 03:45 9 ноября. Помимо этого, ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

- Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, - уточнили в Росавиации.