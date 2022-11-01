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НовостиОбщество1 ноября 2022 7:25

Ярославскому театральному институту присвоили имя Фирса Шишигина

Он был главным режиссером Первого русского на протяжении 18 лет
Анастасия ГОЛУБЕВА
Ярославскому театральному институту присвоили имя Фирса Шишигина

Ярославскому театральному институту присвоили имя Фирса Шишигина

Фото: Правительство Ярославской области

Ярославскому театральному институту присвоено имя народного артиста СССР, выдающегося советского режиссера и театрального педагога Фирса Шишигина. По его инициативе 60 лет назад в нашем регионе было открыто первое театрально училище.

- Детищем Фирса Шишигина по праву можно считать театральное училище, переросшее позднее в театральный институт. Оно было создано по его инициативе в 1962 году, в первый же год до экзаменов было допущено 309 человек, а на первый курс поступило всего 25 учащихся. Художественным руководителем училища бессменно был Шишигин, - рассказали сотрудники Волковского театра.

Первым русским Фирс Шишигин руководил 18 лет – с 1960 и 1978 годы, он был художественным руководителем и главным режиссером театра. В 1980 году образовали Ярославский театральный институт, художественным руководителем которого стал Фирс Шишигин, он же возглавлял кафедру актерского мастерства.

Сергей Пускепалис мечтал о присвоении имени Фирса Шишигина ЯГТИ и сделал многое для реализации этой идеи.