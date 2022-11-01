Ярославскому театральному институту присвоили имя Фирса Шишигина Фото: Правительство Ярославской области

Ярославскому театральному институту присвоено имя народного артиста СССР, выдающегося советского режиссера и театрального педагога Фирса Шишигина. По его инициативе 60 лет назад в нашем регионе было открыто первое театрально училище.

- Детищем Фирса Шишигина по праву можно считать театральное училище, переросшее позднее в театральный институт. Оно было создано по его инициативе в 1962 году, в первый же год до экзаменов было допущено 309 человек, а на первый курс поступило всего 25 учащихся. Художественным руководителем училища бессменно был Шишигин, - рассказали сотрудники Волковского театра.

Первым русским Фирс Шишигин руководил 18 лет – с 1960 и 1978 годы, он был художественным руководителем и главным режиссером театра. В 1980 году образовали Ярославский театральный институт, художественным руководителем которого стал Фирс Шишигин, он же возглавлял кафедру актерского мастерства.

Сергей Пускепалис мечтал о присвоении имени Фирса Шишигина ЯГТИ и сделал многое для реализации этой идеи.