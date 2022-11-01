31 октября в регионе выпал первый снег Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области дорожные службы перешли на круглосуточный режим работы. Вчера, 31 октября, в регионе выпал первый снег, а это значит, что ситуацию с очищением дорог и дворов нужно брать под контроль.

– С этого дня организовано дежурство дорожных служб в каждом районе области, – сообщил губернатор Михаил Евраев. – На период осеннего межсезонья необходимое количество комбинированных дорожных машин уже переоборудовали для зимнего содержания дорог. Противогололедные материалы заготовлены в полном объеме, сейчас подрядчик запасается впрок, на случай непредвиденных ситуаций в зимний период.

Водители, которые еще не поменяли летнюю резину на зимнюю, должны поторопиться, и быть предельно аккуратными на дорогах.