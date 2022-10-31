В Ярославле обеспокоены пропажей объекта культурного наследия. ФОТО: Ф. Ганненко

В Ярославле, в связи с проведением ремонтных работ, на городском бульваре была утеряна часть чугунного ограждения. Оно простояло здесь десятилетия — как минимум с середины прошлого века. Летом кто-то снял решётки, выкопал столбы и вывез ограду в неизвестном направлении.

Жителей города расстроило исчезновение ограды. Также их насторожил тот факт, что решетку убрали только с одной стороны: как раз с той, где ограждение было в лучшем состоянии. А вот с противоположной стороны ограды ремонт как будто бы не потребовался. Об этом сообщает regnum.ru.

Первомайский бульвар является объектом культурного наследия местного значения, а рисунок чугунной решётки — часть предмета охраны. По закону в этом случае для реконструкции ограды ремонтной организации нужно было выполнить проект, провести его экспертизу и получить разрешение на работы.

В августе запросы по сложившейся ситуации в различные органы направил региональный омбудсмен по правам ребёнка Михаил Крупин. Судя по поступившим ему ответам, власти просто проигнорировали законодательство об охране объектов культурного наследия. Департамент городского хозяйства мэрии Ярославля утверждал, что чугунное ограждение снято учреждением МБУ «Горзеленхозстрой» для ремонта и будет возвращено на место до 1 ноября 2022.

Департамент охраны объектов культурного наследия области, в свою очередь, подтвердил, что произошла «физическая утрата» части объекта культурного наследия.

Однако, невзирая на «утрату», департамент не стал наказывать собственника — мэрию города. Здесь сослались на постановление Правительства РФ, которое запрещает внеплановые проверки. Кроме того, как заявили в ДООКН, задача по охране объектов культурного наследия местного значения возложена на органы местного самоуправления, в данном случае это департамент градостроительства мэрии Ярославля. Напрашивается вывод: мэрии предложили наказать себя саму.

В департаменте градостроительства запрос перенаправили в департамент городского хозяйства, учреждение, курирующее «Горзеленхозстрой». Это та самая организация, которая проводила работы по демонтажу ограждения. Таким образом, круг замкнулся: жалоба оказалась в руках того, на кого пожаловались.

Главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов на вопрос, куда делась ограда, ответил просто: «Я её съел». При этом он добавил, что в центре современного города должно быть как можно меньше оград и плит.

Сейчас в сквере вместо ажурной ограды — выкорчеванная земля. Выпал снег, и власти больше не обещают вернуть потерю к 1 ноября. В мэрии Ярославля в ответ на вопрос о времени возврата ограждения заявили о необходимости выделения средств.

Журналисты отметили: в данной истории, как и в ряде похожих случаев, больше всего поражает бюрократический подход ярославских властей.