Следственный комитет России и обучающиеся ведомственных образовательных учреждений передали гуманитарную помощь в Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области

Собранная гуманитарная помощь. ФОТО: Следственный комитет РФ

Сотрудники Следственного комитета России, обучающиеся ведомственных образовательных учреждений, а также подопечные и медицинский персонал Госпиталя для ветеранов войн №2 Департамента здравоохранения города Москвы передали гуманитарную помощь в Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области. Передача груза состоялась в Ростовской области.

- Я хочу подчеркнуть, что приняли участие все сотрудники ведомства от Дальнего Востока до Калининграда, это неравнодушные люди, которые откликнулись на призыв Председателя СК России - оказать содействие тем, кто выполняет сложные боевые задачи, - подчеркнул руководитель управления воспитательной работы СК России Герой России Сергей Васильевич Петров.

Большую помощь в отгрузке необходимых товаров в Москве офицерам Следственного комитета оказали студенты Московской академии Следственного России, а на границе в Ростовской области груз приняли сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России вместе с волонтерами.

Помимо этого, кадеты Следственного комитета России также сделали поделки своими руками и написали письма военнослужащим, вложив в послания частицу своего сердца и пожелания скорейшей победы.