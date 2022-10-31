Компания «Шанель» отсудила у переславца 100 тысяч рублей

Бизнесмен из Переславля-Залесского выплатил компании «Шанель» 100 тысяч рублей. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Бизнесмен из Переславля-Залесского выплатил компании «Шанель» 100 тысяч рублей. Всемирно известной фирме не понравилось, что товарный знак без ее ведома используется на сумках, шарфах и других аксессуарах, которые продаются в переславском магазине. Представители «Шанель» обратились в суд и суд рушил, что бизнесмен обязан оплатить причиненные им убытки.

- Так как мужчина не предпринял мер по уплате в срок, судебные приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7 тысяч рублей, а также постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на его расчетных счетах. Благодаря принятым ограничительным мерам, судебным приставам удалось взыскать с недобросовестного предпринимателя полную сумму долга в пользу известной компании, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.