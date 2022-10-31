На улице в Ярославле нашли тело молодого мужчины

В Ярославле у дома №47 на Ленинградском проспекте обнаружили труп 35-летнего мужчины. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле у дома №47 на Ленинградском проспекте обнаружили труп 35-летнего мужчины. Признаков насильственной смерти на теле не было, скорее всего, ярославцу стало плохо.

Сейчас следователи проводят проверку.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.