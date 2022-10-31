В Самуиловском корпусе Ростовского кремля обнаружили фреску 17 века

В Самуиловском корпусе Ростовского кремля обнаружена фреска предположительно 17 века. ФОТО: страница Александра Филяева ВКонтакте

В Самуиловском корпусе Ростовского кремля обнаружена фреска предположительно 17 века.

- При расчистке стены от поздней кладки в толще стены обнаружен фрагмент росписи. Так как в конце 18 века была реконструкция второго этажа и надстройка третьим, предположительно фреска 17 века, - написал на своей странице ВКонтакте директор государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» Александр Филяев.

Исследование обнаруженного фрагмента будет продолжено. По словам Александра Филяева, эту роспись обязательно сохранят и сделают так, чтобы она была видна посетителям.