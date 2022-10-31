Рыбинский суд признал мужчину виновным в убийстве своей любовницы

31-летний житель Рыбинска признан виновным в убийстве своей любовницы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

31-летний житель Рыбинска признан виновным в убийстве своей любовницы.

Преступление было совершено в августе прошлого года в дачном домике на Каменниковском тракте города.

Пара разругалась из-за того, что 42-летняя женщина собралась рассказать всю праву супруге обвиняемого, а он этого не хотел. Чтобы жена ничего не узнала, мужчина задушил свою пассию электрическим шнуром, а тело спрятал в камышах у водоема.

Жительницу Рыбинска объявили в розыск, через некоторое время ее труп с признаками насильственной смерти нашли. Следователи регионального СКР установили, что к преступлению причастен близкий знакомый убитой.

- Во время предварительного следствия мужчина свою вину признал, государственным обвинением представлены доказательства причастности обвиняемого к убийству, достаточные для вынесения приговора, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Уголовное дело расследовалось региональным СКР. Приговор в законную силу еще не вступил.