В Рыбинске запустили автобус до кладбища в Глушицах Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рыбинске запустили автобус до кладбища в Глушицах. Об этом местные жители просили давно.

Автобус будет ходить каждое воскресенье, без остановок. Первый рейс – 6 ноября в 10:30 от железнодорожного вокзала. Обратное отправление – в 12 часов.

- Мера временная, маршрут не относится к городским. Решили, что действовать он будет до 7 января будущего года. За это время проработаем с областным департаментом вопрос о продлении маршрутов существующих межмуниципальных рейсов, - сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

На маршруте будут действовать льготы.