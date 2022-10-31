В Ярославле ищут 74-летнюю женщину

Приметы пропавшей. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле сегодня, 31 октября, пропала 74-летняя Валентина Петрова. Она ушла из дома в Заволжском районе города и не вернулась обратно.

Приметы Валентины: на вид 74 года, рост 155 сантиметров, среднее телосложение, короткие рыжие волосы и карие глаза.

Пропавшая была одета в серую шапку, темно-зеленое болоньевое пальто, короткие черные сапожки на липучках.

У женщины есть особая примета – родинка на правом глазу. Валентина может нуждаться в медицинской помощи.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего человека или видел его с момента пропажи, просьба сообщать по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция, 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас, - сообщили в поисково-спасательном отряде.