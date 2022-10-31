МЧС предупредило ярославцев о снегопаде и гололедице 1 ноября

ГУ МЧС по Ярославской области предупреждает жителей региона об осадках 1 ноября Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ГУ МЧС по Ярославской области предупреждает жителей региона об осадках 1 ноября. Мокрый снег и дождь выпадут в ночь на вторник. Ночью и утром на дорогах будет гололедица, поэтому водителям следует быть особо внимательными и осторожными.

- Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем 0…+5, - уточнили в МЧС.

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