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НовостиПроисшествия31 октября 2022 11:10

В аварии на трассе «Ярославль – Рыбинск» пострадали три человека

Столкнулись «Газель» и «Фольксваген»
Полина Вачнадзе
В Ярославской области столкнулись "Газель" и "Фольксваген"

В Ярославской области столкнулись "Газель" и "Фольксваген"

Фото: УМВД по Ярославской области

Около 8 часов утра 31 октября на дороге «Ярославль – Рыбинск» лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Трассу не поделили «Фольксваген Пассат» и «Газель».

После аварии были госпитализированы все, кто находился в легковушке. Помощь медиков понадобилась 31-летнему водителю «Фольксвагена» и двум пассажирам – мужчинам 36 и 33 лет.

- Обстоятельства ДТП устанавливаются, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.