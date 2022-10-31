В аварии на трассе «Ярославль – Рыбинск» пострадали три человека

В Ярославской области столкнулись "Газель" и "Фольксваген" Фото: УМВД по Ярославской области

Около 8 часов утра 31 октября на дороге «Ярославль – Рыбинск» лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Трассу не поделили «Фольксваген Пассат» и «Газель».

После аварии были госпитализированы все, кто находился в легковушке. Помощь медиков понадобилась 31-летнему водителю «Фольксвагена» и двум пассажирам – мужчинам 36 и 33 лет.

- Обстоятельства ДТП устанавливаются, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.